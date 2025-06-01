شبكة المنظمات الأهلية في غزة: 60 طفلا استشهدوا جوعا

وأضاف الشوا، الأحد، أن القطاع بحاجة إلى ضح كميات كبيرة من المساعدات لا تقل عن ألف شاحنة يوميا.
وتابع "شلل يصيب المنظومة الطبية في القطاع بعد نفاد نحو 70% من الأدوية والمستلزمات الطبية".
وأردف قوله "لدينا خشية كبيرة من ازدياد عدد ضحايا المساعدات.. الوضع كارثي ونحتاج لمزيد من المساعدات".
استشهد 30 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون، صباح الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاقها النار من آلياتها صوب فلسطينيين أثناء توجههم لنقطة توزيع مساعدات غرب رفح جنوبي قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
ويأتي ذلك في ظل سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بعد إغلاقه المعابر منذ أكثر من 90 يوما، مانعا دخول المساعدات الإنسانية، وعلى رأسها المواد الغذائية، مما دفع غالبية الفلسطينيين في القطاع نحو المجاعة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي حوّل مواقع توزيع المساعدات الأميركية - الإسرائيلية إلى "مصائد للقتل الجماعي"، مشيرًا إلى استشهاد 22 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 115 آخرين في هذه المواقع فجر الأحد، ليرتفع عدد الشهداء في هذه المواقع إلى 39، وأكثر من 220 جريحًا في أقل من أسبوع.
وكالات
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