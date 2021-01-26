الثلاثاء 26-01-2021
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الثلاثاء، 26-01-2021 02:28 م

بكلفة 1.5 مليون دينار

افتتاح قسم الأورام في مستشفيات البشير قريبا

البشير
مستشفى البشير


الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات، ان المستشفى بصدد افتتاح قسم الاورام بالتشاركية مع جمعية "همتنا " بتكلفة 1.5 مليون دينار، بسعة 38 سريرا وبمواصفات دولية وقابل للتوسع، وسيوفر نحو 26 مليون دينار سنويا على ادارة التأمين الصحي.

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واشار زريقات خلال زيارة للجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الثلاثاء، للاطلاع على واقع العمل في مستشفى البشير، الى ان المشكلة الأبرز هي مشكلة الكوادر والاختصاصات.

 

ودعا لرفع سن التقاعد الى 70 عاما أسوة بالمستشفيات الجامعية والقضاة.

 

المصدر : بترا

 

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