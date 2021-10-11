التربية لـ الوكيل: مجلس الوزراء وافق على استراتيجية التغذية المدرسية

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- اكد مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء وافق على الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية.

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وقال المحاسيس في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الاخباري" إن الاستراتيجية تم اعدادها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج التغذية العالمية وعدد من الوزارات ذات العلاقة.

وأضاف أن برنامج التغذية المدرسية 2021_2025 جاء اعداده ضمن أولويات وزارة التربية والتعليم واهتمامها بالطلبة وتحسين الوضع الصحي والتغذوي لطلبة المدارس.

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