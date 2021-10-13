الأربعاء 13-10-2021
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الأربعاء، 13-10-2021 07:17 م

الحكومة : المادة 308 لن تدرج بمعدّل قانون العقوبات

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، الاربعاء ،  أنّ مجلس الوزراء كان قد أحال الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون العقوبات إلى ديوان التشريع والرأي في وقت سابق، مع عدم الموافقة على إعادة المادّة (308) من مشروع القانون.

وأكّد الجازي في تصريحات صحفيّة ، أنّه وبناء على ذلك، فإنّ هذه المادّة سيتمّ حذفها من قبل ديوان التشريع والرأي، وبالتالي لن تُدرج ضمن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.

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