الإثنين 20-12-2021
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الإثنين، 20-12-2021 08:14 م

افتتاح مصنع أدوية رائد متخصص بإنتاج أدوية الأورام والمناعة والهرمونات

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الوكيل الاخباري - افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، بالنيابة عن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور فراس الهواري، مصنع (Noncytotoxic &Anti-Neoplastic Drug) أحد مصانع شركة الرام للصناعات الدوائية المتخصص بإنتاج أدوية الأورام والمناعة والهرمونات.

وقال مهيدات، في بيان صحفي صادر عن المؤسسة، اليوم الاثنين، إن المصنع يعتبر تجربة نوعية رائدة على مستوى المنطقة، ويترجم الرؤى الملكية السامية بتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية، وجعل الأردن مركزًا اقليمًا رائدًا لهذه الصناعة.

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