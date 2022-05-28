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السبت، 28-05-2022 08:05 م

افتتاح معسكر الإصحاح البيئي بمركز شابات الوسطية

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات الوسطية اليوم السبت، فعاليات معسكر الإصحاح البيئي بمشاركة مجموعة من الفتيات عضوات المركز .

وعرض مدير زراعة لواء الوسطية الدكتور جعفر عبيدات، لأهمية الإصحاح البيئي الذي يؤشر إلى توفير بيئة نظيفة من خلال اتباع إجراءات صحية جيدة تحد من التلوث، وأنشطة فعالة متعلقة بتحسين الظروف البيئية الأساسية التي تؤثر على صحة ورفاهية الإنسان، وله الأثر الكبير على حياة الأفراد والمجتمعات.

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