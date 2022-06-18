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السبت، 18-06-2022 06:52 م

الأردنية تبحث تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي العُمانية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنيّة الدكتور نذير عبيدات ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في سلطنة عُمان الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقيّة، أوجه التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك ضمن زيارة وفد من المجلس العربي للتدريب والإبداع إلى سلطنة عُمان، بُغية تعزيز أوجه التعاون بين المجلس ومؤسسات التعليم العالي في السلطنة، خاصّة فيما يتعلّق ببرامج تبادل فرص التدريب وإتاحتها على نطاقٍ أوسع لطلبة الجامعات العربية.

وأكّد عبيدات، خلال اللقاء، أن الجامعة الأردنية كانت وما زالت حاضنة وداعمة لهذا المجلس المهم؛ لما يُقدّمه من نشاطات مهمّة لطلبة الجامعات العربية.

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