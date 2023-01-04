الأردنيون استهلكوا أكثر من 751 ألف اسطوانة غاز في 3 أيام

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الناطق الإعلامي باسم شركة مصفاة البترول الاردنية حيدر البشايرة، إنه خلال الأيام ثلاثة أيام الماضية بلغ مجموع سحوبات مستودعات الغاز والتوزيع المركزي من اسطوانات الغاز المعبأة من مراكز التعبئة العائدة للشركة 751 ألف 618 اسطوانة غاز.



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وبيّن البشايرة لـ " الوكيل الإخباري" ان السحوبات التي سجلت يوم السبت الماضي بلغت ( 257868 ) اسطوانة ، ويوم الاثنين ( 268239) اسطوانة، ويوم الثلاثاء ( 225511 ) اسطوانة.



وتتأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة.