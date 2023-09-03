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الأحد، 03-09-2023 02:50 م

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية

عطلة


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
من المرجح أن يصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا خلال الأسبوعين المقبلين يحدد بموجبه عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم الأربعاء الموافق 27 أيلول الجاري.اضافة اعلان


ومن المتوقع أن يشمل البلاغ، جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

وجرت العادة أن تُستثنى من بلاغ التعطيل كل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وسيشمل بلاغ التعطيل التأكيد على ضرورة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة وإظهارها بما يليق بها.

ووفق قرارات سابقة لوزارة العمل فإن بلاغ رئيس الوزراء بشأن عطلة المولد النبوي الشريف تشمل القطاع الخاص، على أن تكون مأجورة للعاملين إذا عملوا فيها ويستحقوا عنها أجرا إضافيا بواقع 150% من أجرهم المعتاد وفقا لأحكام المادة 59/ب من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.

 




 

 


 

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