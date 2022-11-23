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الأربعاء، 23-11-2022 09:45 ص

الأردنيون يترقبون المواجهة التي تجمع بين المغرب وكرواتيا اليوم

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الوكيل الإخباري- يترقب الأردنيون اليوم الاربعاء المواجهة التي تجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي في تمام الساعة 1 بالتوقيت المحلي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة من كأس العالم قطر 2022 .

وعبر الاردنيون عن فرحهم ومحبتهم للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022  (قطر ، السعودية، تونس، والمغرب) ،

وبحسب رصد "الوكيل الاخباري" يتمنى رواد مواقع التواصل في الأردن الفوز للمنتخب المغربي على حساب المنتخب الكرواتي آملين بتحقيق مزيد من الفرحة للجماهير العربية.

وعبر الأردنيون عن فخرهم بالمنتخبات العربية واملهم بالفوز في مواجهات كأس العالم 2022 فالمنتخب السعودي منحهم دفعة كبيرة من الأمل بتحقيق الكرة العربية انجازات سيذكرها التاريخ.

وحقق المنتخب التونسي تعادلا سلبيا مع نظيره الدنماركي على ملعب استاد المدينة التعليمية، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، وذلك بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في المجموعة الثالثة.

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وتقام اليوم الأربعاء 23 نوفمبر مباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم قطر 2022 ، حيث يستعد العالم  للقاء عالمي آخر، داخل ملعب البيت، في دولة قطر، لتجمع مباراة المغرب ضد كرواتيا كأس العالم قطر 2022 ، ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

 

 

 




 

 


 

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