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الإثنين، 07-03-2022 11:56 ص

الأردنيون يقبلون على بيع الذهب وارتفاع المعروض 20%

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
كشف نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان أن نسبة العرض على الذهب في الأسواق المحلية ارتفع  بنسبة 20% خلال الأيام الماضية وبالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية .

وأضاف علان اليوم الإثنين في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن الطلب على الذهب ضعيف جداً ، مقارنة بالمعروض للبيع من قبل المواطنين الذين يستغلون فترة ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بسبب التوترات وانعكاسها على أسعاره محلياً.

وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع زيادة مخاوف استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، متوقعاً أن تصل أسعار الذهب إلى أرقام قياسية . 

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر رغبة بين المواطنين، 39 دينارا و90 قرشا، لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.4 دينار لجهة البيع.

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كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46.7 و35.7 دينارا على التوالي.


 




 

 


 

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