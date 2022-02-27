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الأحد، 27-02-2022 02:22 م

تحذير هام من نقابة الصاغة للأردنيين

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الوكيل الإخباري - جددت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء العروض الوهمية على أسعار الذهب أو شرائه إلكترونيا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس النقابة ربحي علان في بيان اليوم الأحد، " إن النقابة وصلها العديد من الشكاوى من المواطنين حول حالات من " الغبن" و" البيع الفاحش"، لمشغولات ذهبية وحلي تباع بطرق مضللة ومن غير فواتير احيانا".

واضاف ان أسعار الذهب غير محلية ومتغيرة حسب معطيات السوق العالمية ولا يمكن إخضاعها لعروض و تخفيضات يومية و موسمية، موضحا أن النقابة تنشر الأسعار عبر نشرتها التي تصدرها على مدار أيام الأسبوع و تعممها على محال بيع المجوهرات والحلي بعموم المملكة.

وشدد علان على المواطنين بضرورة الشراء من المحال التجارية المرخصة وطلب فاتورة رسمية ومختومة عند شراء الذهب، تتضمن تفاصيل عيار المصاغ والوزن والسعر للغرام وأجور الصائغ و السعر الإجمالي.

وبين أن التجار المرخصين يدفعون بدل رسوم دمغة المواصفات والمقاييس، وضريبة دخل، وبدل مصنعية للمستورد، ورسوم جمركية، وهو ما يبدد أي إعلانات وهمية، مؤكدا ان صناعة الذهب الاردنية تحظى بثقة عالية وتنافس بالأسواق التصديرية.

ودعا علان المواطنين في حال اكتشاف خلل أو تلاعب بما اشتراه من مصاغ ذهبي التواصل مع النقابة لتتخذ بدورها الإجراء اللازم الذي قد يصل الى حد أغلاق المحل المخالف، لضمان حماية التاجر الملتزم والمحافظة على هويته الاردنية.

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