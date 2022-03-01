الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

فتح المتاحف مجاناً الأربعاء احتفاء بيوم مدينة عمان

"صحة الزرقاء": 35 مصاباً بفيروس التهاب الكبد الوبائي وتطعيم 53 مخالطاً

الثلاثاء، 01-03-2022 03:03 م

نقابة الحلي والمجوهرات توضح طرق التضليل بعروض الذهب الوهمية

1 - Copy


الوكيل الإخباري - حددت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، طرق التضليل التي يمارسها البعض عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب المواطنين لشراء الذهب عبر عروض وهمية غير حقيقية.

اضافة اعلان


وحسب النقابة، فإن طرق التضليل تتمثل بعدم كتابة الأجور(المصنعية) على فاتورة الشراء، وعدم الافصاح عن عيار المصاغ ووزنه، والتركيز على وضع الوزن لبعض المصاغات الذهبية وسعر دينار واحد وصفر أجرة ذهب مستعمل او غير مدموغ (يشتريه الصائغ من زبائن أجانب).


واشارت النقابة، في منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى طرق أخرى تتمثل، بالتركيز على معروضات وعمل عليها صور احترافية لاستقطاب المواطنين لمحله وبعد ذلك يضلل بموديلات أخرة وأجور عالية جدا من دون توضيحها على الفاتورة.


وكانت النقابة قد تلقت العديد من الشكاوى وردتها من المواطنين حول حالات من " الغبن" و" البيع الفاحش"، لمشغولات ومصاغات ذهبية وحلي تباع بالسوق المحلية بطرق مضللة ومن غير فواتير أحياناً.


وأوضحت أن أسعار الذهب غير محلية ومتغيرة حسب معطيات السوق العالمية ولا يمكن إخضاعها لعروض وتخفيضات يومية او موسمية، مطالبة المواطنين في حال اكتشاف خلل أو تلاعب بما اشتراه من مصاغ ذهبي التواصل معها لاتخاذ الإجراء اللازم حفاظاً على مصالح الجميع.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

320221181918298546778

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

d

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

download

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

32_5_1

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

w

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

أخبار متعلقة
273108900_474100364355207_6292105979242269674_n

مصدر يكشف معلومات جديدة عن المنطاد الذي شاهده المواطنون في سماء اربد

WhatsApp Image 2022-02-08 at 1.02.18 PM

رصد جسم غريب في سماء إربد - فيديو

1761_large

"الأطباء": لا أخطاء طبية في قضية الطبيب الأردني.. والبعض يتداول افتراءات للنيل من سُمعة الطب الأردني

FKyok9VXsAAejvh

كيف تفاعل الأردنيون مع عمليات انقاذ الطفل المغربي ريان ؟

1761_large

نقابة الأطباء عن فيديو متداول: لا تنشروه.. والتحقيق جارٍ

جرام-الذهب.png

الحكومة: التنقيب عن الذهب والنحاس قريبا - أسماء المناطق