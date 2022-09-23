الأردن وروسيا يبحثان سبل تثبيت الاستقرار بالجنوب السوري

الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، في نيويورك، في اجتماع ركز على التحركات المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ووقف تداعياتها الكارثية، وبحث سبل تثبيت الاستقرار بالجنوب السوري ومكافحة تهريب المخدرات.

اضافة اعلان



وبحث الاجتماع الذي جاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن 2642 المتعلق بالمساعدات عبر الحدود.



وشدد الصفدي على أهمية تفعيل الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات الشعب السوري، ويحفظ حقوقه.



وبحث الوزيران التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وجهود العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوضه، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



وواصل الصفدي لقاءاته مع نظرائه وزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين المشاركين في اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



والتقى الصفدي نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وبحث معه مخرجات الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين ‫الأردن والاتحاد الأوروبي، والتقدم المُحرز في تنفيذ وثيقة أولويات الشراكة التي جرى اعتمادها مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي خلال اجتماع مجلس الشراكة في البحر الميت.

كما بحث الصفدي وبوريل عديد قضايا إقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وقضية اللاجئين.



كما أجرى الصفدي الجمعة محادثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية هولندا فوبكه هويكسترا في اجتماع ركز على سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وبحث الوزيران المستجدات الإقليمية والدولية وجهود حل الأزمات.



وكان الصفدي عقد ووزراء الخارجية العرب الأعضاء في لجنة الاتصال المنبثقة عن الجامعة العربية بشأن الأزمة الأوكرانية لقاء مع لافروف أكد ضرورة حل الأزمة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



كما التقى الصفدي مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليه في اجتماع ركز على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية.