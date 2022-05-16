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الإثنين، 16-05-2022 08:18 م

الأردن يأمل بأن تتطور الهدنة في اليمن إلى حل سلمي شامل

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الوكيل الاخباري - عبّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاثنين، عن أملها بتطوّر الهدنة في اليمن إلى حل سلمي شامل للأزمة في هذا البلد، غداة استئناف الرحلات الجوية بين عمّان وصنعاء للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

وقالت الوزارة في بيان، "حطت في عمّان اليوم أول رحلة تجارية تقلع من صنعاء منذ عام 2016. انطلقت الرحلة في إطار ترتيبات الهدنة التي يأمل الأردن بأن تتكرس وتتطور إلى حل سلمي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن أمن اليمن الشقيق وسلامته وأمن الأشقاء في الخليج العرب".

وأكدت الوزارة أن "الأردن سيظل يدعم كل جهود الحل ودور الأمم المتحدة" في الأزمة اليمنية.

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