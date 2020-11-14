الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب المغرب

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم السبت، وقوف المملكة الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها.

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وأكدت الوزارة في بيان دعمها للخطوات التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا ولضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية.



ودان الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز التوغل اللاشرعي داخل الكركرات والذي يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار .



وشدد الفايز على موقف الاْردن الواضح والثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها كافة ودعم جهود التوصل لحل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها المملكة المغربية.



