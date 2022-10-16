الأردن يتزين باللون الوردي في شهر التوعية بسرطان الثدي

الوكيل الاخباري - تزينت معالم في الأردن بإضاءة باللون الوردي خلال شهر تشرين الأول الحالي، ضمن حملة وطنية سنوية يطلقها البرنامج الأردني لسرطان الثدي، لبث السعادة في نفوس المرضى، والتأكيد لمصابي السرطان أن الأصحاء يفكرون بهم.



وتهدف الحملة التي يقودها البرنامج الأردني لسرطان الثدي وهو برنامج وطني يعمل بقيادة ودعم مؤسسة ومركز الحسين للسرطان ووزارة الصحة، إلى الوصول إلى أكثر من مليون سيدة أعمارهن 40 سنة فما فوق لتوعيتهن وتثقفهن عن المرض، وآليات الفحص والكشف المبكر، بالإضافة إلى إضاءة المواقع الأثرية والمباني لرفع الوعي وتشجيع السيدات على إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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