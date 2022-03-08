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الثلاثاء، 08-03-2022 02:53 م

الأردن يتعاون مع الإمارات في مجال التعلم الرقمي

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الوكيل الإخباري - وقعت وزارة التربية والتعليم والمدرسة الرقمية "إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل في مجال التعلم الرقمي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك بين الجانبين في دعم أجندة التعليم وتبادل الخبرات، وتعزيز جهود نشر التعليم عبر الوسائط الرقمية، ودعم أهداف التنمية المستدامة للتعليم في مخيمات اللاجئين السوريين وفقًا للمحتوى التعليمي المعتمد في المملكة.

ووقع المذكرة عن الوزارة، وزير التربية والتعليم، الدكتور وجيه عويس، وعن الجانب الإماراتي، نيابة عن وزير دولة الإمارات للذكاء والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، عمر سلطان العلماء، أمين عام المدرسة الرقمية، الدكتور وليد ال علي.

وأعرب الدكتور عويس خلال توقيع المذكرة عن فخره واعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تجمع الأردن والإمارات، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وخاصة التربوية والتعليمية.

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من جانبه، أكد سفير دولة الإمارات في عمان أحمد علي البلوشي خلال حضوره توقيع المذكرة ،عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي أرسى دعائمها قيادتا البلدين الحكيمتين، مثمنا الدور الكبير الذي اضطلعت به الكوادر الأردنية في المساهمة بالنهضة التعليمية التي تشهدها دولة الإمارات.

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