تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 84.1 دينارًا، 65 دينارًا 49.6 دينارًا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
113.08 مليون دولار صادرات "صناعة إربد" الشهر الماضي
-
بورصة عمان تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008
-
ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.86% للشهور الثمانية الأولى
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
13.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الاربعاء
-
عطاء لشراء كميات من القمح
-
الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الاربعاء