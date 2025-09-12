الجمعة 2025-09-12 05:14 م
 

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

أرشيفية
 
الجمعة، 12-09-2025 03:22 م
الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، اليوم الجمعة، 73.4 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 71.2 دينارًا.اضافة اعلان


أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 84.1 دينارًا، 65 دينارًا 49.6 دينارًا على التوالي.
 
 
