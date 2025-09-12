تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

03:22 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745819 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، اليوم الجمعة، 73.4 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 71.2 دينارًا. اضافة اعلان





أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 84.1 دينارًا، 65 دينارًا 49.6 دينارًا على التوالي.