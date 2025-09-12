إحباط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
