الجمعة 2025-09-12 09:43 م
 

إحباط محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة

الجمعة، 12-09-2025 09:18 م
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، صباح الجمعة، محاولة تسلل بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها .اضافة اعلان


وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 
