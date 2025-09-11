الأمن العام يضبط سائق شحن لنقله 21 راكباً بطريقة خطرة

ولم تكتفِ الإجراءات بضبط المخالفة، بل تم العمل على تأمين وسيلة نقل بديلة وآمنة للعمال لضمان وصولهم إلى وجهتهم بسلام، وذلك انطلاقًا من الواجب الإنساني والحرص على سلامة الجميع.
وشددت المديرية على أنها لن تتهاون مطلقًا مع مثل هذه المخالفات، وستتخذ أشد الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
