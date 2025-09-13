غارات جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ بغزة

وأوضح أن الغارات استهدفت مدرستين للأونروا تؤويان نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
وفي الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري، أطلق الجيش الإسرائيلي عدوانًا باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، مما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل خوفًا على حياة الأسرى والجنود.
-
أخبار متعلقة
-
جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة
-
صحة غزة: 7 شهداء بينهم طفلان نتيجة سوء التغذية والمجاعة
-
جيش الاحتلال يقدر عدد من نزحوا من مدينة غزة بأكثر من 250 ألفا
-
مفوض الأونروا: سبب المجاعة بغزة هو القيود على المساعدات
-
شهيدان ومصابون من منتظري المساعدات وسط القطاع
-
الاحتلال يكثف قصفه ويفجر وينسف المنازل والأبراج السكنية في مدينة غزة
-
64756 شهيدا و164059 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة
-
38 شهيدًا و200 مصاب في قطاع غزة خلال 24 ساعة