غارات جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ بغزة

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.





وأوضح أن الغارات استهدفت مدرستين للأونروا تؤويان نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.



وفي الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري، أطلق الجيش الإسرائيلي عدوانًا باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، مما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل خوفًا على حياة الأسرى والجنود.