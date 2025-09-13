سوريا تشكر الأردن وقطر بعد إرسال قافلة مساعدات

12:09 ص

الوكيل الإخباري- أعربت الجمهورية العربية السورية عن شكرها العميق وتقديرها البالغ للأردن وقطر على المبادرة بإرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى سوريا، بما يعكس روح التعاون والتكافل بين الأشقاء.





وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان صحفي: “دخلت صباح اليوم إلى الأراضي السورية عبر معبر نصيب الحدودي قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من (41) شاحنة محملة بمواد غذائية وطحين وأدوية، مقدّمة من الأردن وقطر ستوزع على المتضررين من الأحداث المأساوية الأخيرة في مدينة السويداء وريفها، إضافة إلى النازحين في مراكز الإيواء ضمن محافظة درعا”.



وأضافت الوزارة: “نعبّر عن الشكر العميق والتقدير البالغ للأردن وقطر على هذه المبادرة الأخوية، التي تعكس روح التعاون والتكافل بين الأشقاء، ونؤكد على عمق الروابط العربية في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة”.



وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة، تأتي في إطار دعم عربي لجهود الحكومة السورية الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين السوريين ضمن الاستجابة الإنسانية في جنوب سوريا.



وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وبتوجيهات ملكية سامية،سيّرت الخميس قافلة مساعدات أردنية غذائية إلى الأشقاء في الجمهورية العربية السورية.



وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي في تصريح سابق، إن القافلة الأردنية المكونة من 14 شاحنة، صاحبتها أيضا قافلة مساعدات قطرية مكونة من 27 شاحنة حملت بمواد غذائية وطبية، في إطار دعم أردني-قطري وفي إطار جهد عربي مشترك للشقيقة سوريا ومد يد العون لها في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي خلفتها الأحداث المؤسفة في محافظة السويداء.



وأضاف الشبلي أنه جرى التنسيق مع الحكومة السورية لإدخال المساعدات عبر مركز (جابر/نصيب) الحدودي، تمهيدًا لنقل المساعدات عبر الهلال الأحمر السوري وتوزيعها على مستحقّيها في محافظة السويداء، بما فيها السويداء المدينة ومناطق غرب السويداء، إضافة إلى مراكز إيواء النازحين في محافظتي درعا وريف دمشق.



وأشار الشبلي إلى أن قافلتي المساعدات الأردنية القطرية تأتي استجابة طارئة للاحتياجات التي تشهدها مدينة السويداء وباقي أرجاء المحافظة، ومناطق إيواء من نزحوا من جراء الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظة قبل أشهر.



