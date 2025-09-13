جيش الاحتلال يقدر عدد من نزحوا من مدينة غزة بأكثر من 250 ألفا

12:33 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745875 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إن أكثر من 250 ألف شخص نزحوا من مدينة غزة إلى مناطق أخرى من القطاع خلال الأسابيع القليلة الماضية، منذ تكثيف هجومه على المدينة، بعدما كان عدد سكانها ممن بقوا فيها أو نزحوا إليها يُقدّر بنحو مليون شخص. اضافة اعلان





وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال على منصة "إكس" أنه "بحسب التقديرات، انتقل أكثر من ربع مليون من السكان والمقيمين في مدينة غزة إلى خارج المدينة حفاظًا على سلامتهم".