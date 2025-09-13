جيش الاحتلال يقدر عدد من نزحوا من مدينة غزة بأكثر من 250 ألفا

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال على منصة "إكس" أنه "بحسب التقديرات، انتقل أكثر من ربع مليون من السكان والمقيمين في مدينة غزة إلى خارج المدينة حفاظًا على سلامتهم".
-
أخبار متعلقة
-
جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة
-
صحة غزة: 7 شهداء بينهم طفلان نتيجة سوء التغذية والمجاعة
-
غارات جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ بغزة
-
مفوض الأونروا: سبب المجاعة بغزة هو القيود على المساعدات
-
شهيدان ومصابون من منتظري المساعدات وسط القطاع
-
الاحتلال يكثف قصفه ويفجر وينسف المنازل والأبراج السكنية في مدينة غزة
-
64756 شهيدا و164059 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة
-
38 شهيدًا و200 مصاب في قطاع غزة خلال 24 ساعة