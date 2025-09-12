ترامب: قبضنا على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

الجمعة 2025-09-12 05:13 م
 

الجمعة، 12-09-2025 04:33 م
الوكيل الإخباري-  أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي نجح في القبض على المشتبه به في قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك.اضافة اعلان


وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" في مقابلة على الهواء مباشرة: "سلّمه شخص مقرّب منه جداً".

وفي وقت سابق، دعا ترامب أنصاره إلى الرد بطريقة "لا عنفية" على اغتيال حليفه الوثيق المؤثر المحافظ تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص خلال فعالية جامعية.

وقال الرئيس الجمهوري إنّ الراحل "كان يناضل من أجل اللاعنف. هذه هي الطريقة التي أودّ أن يرد بها الناس" على اغتياله، مشيراً، من دون أي تفاصيل، إلى أنّ لديه "مؤشراً" على دوافع مطلق النار الذي ما زال طليقاً.

وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على هذا الاغتيال الذي صدم بلداً منقسماً سياسياً بشدة، تواصل السلطات مساعيها الرامية للعثور على منفذ الجريمة.

وأعلنت الشرطة الفيدرالية أنها تتابع خيوطاً عديدة في تحقيقاتها، لكن من دون أن توقف حتى الساعة أي مشتبه به.

وتشارلي كيرك، حامل راية الشباب المؤيد لترامب والذي بات اليمين الأميركي ينظر إليه كـ"شهيد"، اغتيل الأربعاء برصاصة في العنق أثناء مشاركته في نقاش عام في إحدى جامعات ولاية يوتا، غربي الولايات المتحدة.

