السبت 2025-09-13 01:52 م
 

رئاسة الوزراء تطلق جلسات تدريبية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

شعار رؤية التحديث الاقتصادي.
شعار رؤية التحديث الاقتصادي.
 
السبت، 13-09-2025 11:47 ص
الوكيل الإخباري-   تنفذ وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، ابتداءً من السبت، سلسلة جلسات تدريبية متخصصة تستهدف موظفي وحدات متابعة الأداء والإنجاز في الوزارات والمؤسسات الحكومية.اضافة اعلان


وتهدف هذه الجلسات إلى ترجمة رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع عملي، من خلال تمكين المؤسسات الحكومية من تبني أفضل الممارسات في التنفيذ والمتابعة، وضمان مواءمة البرامج والمشاريع مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية.

وتتضمن التدريبات محاور عدة، أبرزها التوعية بمنهجية الحوكمة المعتمدة وآلية ربطها برؤية التحديث الاقتصادي، دورها في ضمان المتابعة المؤسسية الفعالة، وأهمية مؤشرات الأداء الرئيسية في متابعة الأهداف الاستراتيجية، إضافة إلى آليات ترجمة الرؤية على المستوى التشغيلي.

ويأتي إطلاق هذه الجلسات في إطار تعزيز منظومة متابعة الأداء وتفعيل دور وحدات المتابعة في دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

https://www.alwakeelnews.com/story/745881

أخبار محلية بلدية بيرين تباشر توسعة المنعطفات الخطرة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يؤكد وقوف الأردن إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها

جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

فلسطين جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

غزة

فلسطين صحة غزة: 7 شهداء بينهم طفلان نتيجة سوء التغذية والمجاعة

قدّمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مجموعة من الإرشادات الهادفة إلى حماية الأطفال من مخاطر الإدمان الإلكتروني والألعاب الإلكترونية، مؤكدة أن الألعاب الرقمية عالم جميل، إلا أن الاعتدال في استخدامها هو سر ا

أخبار محلية تنويه هام لأولياء الأمور في الأردن

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

غزة

فلسطين غارات جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ بغزة

غزة

فلسطين جيش الاحتلال يقدر عدد من نزحوا من مدينة غزة بأكثر من 250 ألفا



 
 





الأكثر مشاهدة