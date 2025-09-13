رئاسة الوزراء تطلق جلسات تدريبية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

وتهدف هذه الجلسات إلى ترجمة رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع عملي، من خلال تمكين المؤسسات الحكومية من تبني أفضل الممارسات في التنفيذ والمتابعة، وضمان مواءمة البرامج والمشاريع مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية.
وتتضمن التدريبات محاور عدة، أبرزها التوعية بمنهجية الحوكمة المعتمدة وآلية ربطها برؤية التحديث الاقتصادي، دورها في ضمان المتابعة المؤسسية الفعالة، وأهمية مؤشرات الأداء الرئيسية في متابعة الأهداف الاستراتيجية، إضافة إلى آليات ترجمة الرؤية على المستوى التشغيلي.
ويأتي إطلاق هذه الجلسات في إطار تعزيز منظومة متابعة الأداء وتفعيل دور وحدات المتابعة في دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يؤكد وقوف الأردن إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها
-
تنويه هام لأولياء الأمور في الأردن
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وزير الزراعة: نسعى لتسهيل انسياب السلع الأردنية عبر تركيا إلى أوروبا
-
طلبة الشامل ينهون امتحاناتهم العملية للدورة الصيفية 2025
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
سوريا تشكر الأردن وقطر بعد إرسال قافلة مساعدات
-
انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي بدورته 23