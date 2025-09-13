رئاسة الوزراء تطلق جلسات تدريبية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

11:47 ص

الوكيل الإخباري- تنفذ وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، ابتداءً من السبت، سلسلة جلسات تدريبية متخصصة تستهدف موظفي وحدات متابعة الأداء والإنجاز في الوزارات والمؤسسات الحكومية.





وتهدف هذه الجلسات إلى ترجمة رؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع عملي، من خلال تمكين المؤسسات الحكومية من تبني أفضل الممارسات في التنفيذ والمتابعة، وضمان مواءمة البرامج والمشاريع مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية.



وتتضمن التدريبات محاور عدة، أبرزها التوعية بمنهجية الحوكمة المعتمدة وآلية ربطها برؤية التحديث الاقتصادي، دورها في ضمان المتابعة المؤسسية الفعالة، وأهمية مؤشرات الأداء الرئيسية في متابعة الأهداف الاستراتيجية، إضافة إلى آليات ترجمة الرؤية على المستوى التشغيلي.



ويأتي إطلاق هذه الجلسات في إطار تعزيز منظومة متابعة الأداء وتفعيل دور وحدات المتابعة في دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.