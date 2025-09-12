سامسونج تكشف عن حملة ‘SmartThings Meets AI Home’ استعدادًا لمعرض ‘IFA 2025’

01:43 م

الوكيل الإخباري- كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن حملة جديدة تحت شعار 'SmartThings Meets AI Home' . ويستعرض الفيديو المخصّص للحملة كيف تقدّم تقنيات'AI Home' من سامسونج تجارب ذكاء اصطناعي مبتكرة تعزز نمط الحياة اليومي للمستهلكين. وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع معرض 'IFA 2025'، لتُبرز رؤية سامسونج الجديدة لمفهوم "منزل الذكاء الاصطناعي" كما تُعيد تعريفه منصة 'SmartThings'.





ويعمل منزل الذكاء الاصطناعي من سامسونج على فهم المستخدمين وتلبية احتياجاتهم، ليقدّم تجربة ذكاء اصطناعي مخصّصة تربط بين أجهزة سامسونج والأجهزة التابعة لطرف ثالث عبر منصة ‘SmartThings’. ويستعرض الفيديو أمثلة توضح كيف تُمكّن تقنيات ‘AI Home’ المستخدمين من قضاء وقت أكثر جودة والتركيز على ما يهمهم فعلاً، من خلال تقليل المهام اليومية داخل المنزل.

وفي الفيديو، تقوم إعدادات ‘SmartThings’ التلقائية بضبط درجة حرارة المكيّف والإضاءة، بينما تتيح ضغطة واحدة في تطبيق ‘SmartThings’ تشغيل الأجهزة المنزلية لإنجاز المهام اليومية تلقائيًا. ويتيح ذلك للمستخدمين الاستمتاع بلحظات عائلية مريحة، واسترخاء مثالي، ونوم هانئ. كما تمكّنهم خدمة ‘SmartThings Pet Care’ من رعاية حيواناتهم الأليفة حتى في أثناء اشنغالهم.

وقال الرئيس ورئيس مكتب التسويق العالمي في شركة سامسونج للإلكترونيات، وون جين لي: "من خلال هذه الحملة، أردنا تسليط الضوء على تجربة المنزل الذكي من سامسونج كما أُعيد تعريفها بفضل ريادتنا في مجال الذكاء الاصطناعي ومنصة ‘SmartThings’، وذلك بأسلوب يلامس حياة العملاء فعلاً. وسنواصل جهودنا لتقديم تجارب ‘AI Home’ تُسهّل الحياة اليومية، وتمنحها طابعًا أكثر بساطة وعمقًا وإنسانية."

واعتبارًا من 2 أيلول، بدأ عرض الفيديو على شاشات خارجية في معالم عالمية بارزة مثل "تايمز سكوير" في نيويورك و"بيكاديللي سيركس" في لندن، كما سيكون متاحًا على القنوات الرسمية لسامسونج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك يوتيوب