السبت 2025-09-13 01:53 م
 

صحة غزة: 7 شهداء بينهم طفلان نتيجة سوء التغذية والمجاعة

غزة
شهيد في غزة
 
السبت، 13-09-2025 01:09 م
الوكيل الإخباري-   سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان، خلال الـ24 ساعة الماضية.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي وفيات سوء التغذية ارتفع إلى 420 حالة، من بينهم 145 طفلًا.

وأضافت الوزارة أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة وفق مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، تم تسجيل 145 حالة وفاة، من بينها 30 طفلًا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

https://www.alwakeelnews.com/story/745881

أخبار محلية بلدية بيرين تباشر توسعة المنعطفات الخطرة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يؤكد وقوف الأردن إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها

جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

فلسطين جامعات عالمية تقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بسبب حرب غزة

غزة

فلسطين صحة غزة: 7 شهداء بينهم طفلان نتيجة سوء التغذية والمجاعة

قدّمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مجموعة من الإرشادات الهادفة إلى حماية الأطفال من مخاطر الإدمان الإلكتروني والألعاب الإلكترونية، مؤكدة أن الألعاب الرقمية عالم جميل، إلا أن الاعتدال في استخدامها هو سر ا

أخبار محلية تنويه هام لأولياء الأمور في الأردن

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

غزة

فلسطين غارات جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ بغزة

غزة

فلسطين جيش الاحتلال يقدر عدد من نزحوا من مدينة غزة بأكثر من 250 ألفا



 
 





الأكثر مشاهدة