صحة غزة: 7 شهداء بينهم طفلان نتيجة سوء التغذية والمجاعة

01:09 م

الوكيل الإخباري- سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي وفيات سوء التغذية ارتفع إلى 420 حالة، من بينهم 145 طفلًا.



وأضافت الوزارة أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة وفق مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، تم تسجيل 145 حالة وفاة، من بينها 30 طفلًا.