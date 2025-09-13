صحة غزة: 7 شهداء بينهم طفلان نتيجة سوء التغذية والمجاعة

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي وفيات سوء التغذية ارتفع إلى 420 حالة، من بينهم 145 طفلًا.
وأضافت الوزارة أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة وفق مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، تم تسجيل 145 حالة وفاة، من بينها 30 طفلًا.
