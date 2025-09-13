وزير الزراعة: نسعى لتسهيل انسياب السلع الأردنية عبر تركيا إلى أوروبا

وأشار خريسات، خلال لقائه سفير تركيا لدى الأردن يعقوب جايماز أوغلو، إلى تطلّع الوزارة لزيادة حجم التبادل التجاري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والميزة النسبية للمنتجات الزراعية الأردنية، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
وأوضح الوزير عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.
من جانبه، أكد السفير التركي حرص بلاده على تعزيز التعاون التجاري، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، والاطّلاع على الفرص الاستثمارية في الأردن، بما يُسهم في توطيد الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يؤكد وقوف الأردن إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها
-
تنويه هام لأولياء الأمور في الأردن
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
رئاسة الوزراء تطلق جلسات تدريبية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
-
طلبة الشامل ينهون امتحاناتهم العملية للدورة الصيفية 2025
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
سوريا تشكر الأردن وقطر بعد إرسال قافلة مساعدات
-
انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي بدورته 23