وزير الزراعة: نسعى لتسهيل انسياب السلع الأردنية عبر تركيا إلى أوروبا

وزير الزراعة صائب خريسات خلال لقائه سفير جمهورية تركيا لدى المملكة
 
السبت، 13-09-2025 12:17 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الزراعة صائب خريسات، السبت، أهمية تسهيل انسياب السلع الزراعية الأردنية عبر تركيا إلى الأسواق الأوروبية.اضافة اعلان


وأشار خريسات، خلال لقائه سفير تركيا لدى الأردن يعقوب جايماز أوغلو، إلى تطلّع الوزارة لزيادة حجم التبادل التجاري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والميزة النسبية للمنتجات الزراعية الأردنية، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة.

وأوضح الوزير عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد السفير التركي حرص بلاده على تعزيز التعاون التجاري، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، والاطّلاع على الفرص الاستثمارية في الأردن، بما يُسهم في توطيد الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
 
 
