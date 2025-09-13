طلبة الشامل ينهون امتحاناتهم العملية للدورة الصيفية 2025

10:02 ص

الوكيل الإخباري- يختتم طلبة امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2025، السبت، امتحاناتهم العملية، والتي بدأت في 9 أيلول الماضي. اضافة اعلان





وبحسب تصريحات سابقة لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، أحمد العجلوني، توقّع أن يتقدّم للامتحان 5874 طالبًا وطالبة من 54 كلية جامعية ومتوسطة تشرف عليها الجامعة، موزّعين على 20 برنامجًا دراسيًا.



وتم اعتماد 45 مركزًا امتحانيًا تشرف عليها 165 لجنة مركزية متخصصة، تضم في عضويتها 495 فاحصًا من أعضاء هيئة التدريس في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية، وخبراء من القطاع الخاص.



يُذكر أن العدد الكلي للطلبة المتقدّمين بطلبات اشتراك في الدورة الصيفية 2025 بلغ 8387 طالبًا وطالبة موزّعين على 119 تخصصًا، منهم 5801 للامتحان لأول مرة، 2039 معيدون، 365 استنفدوا حقهم وسيتقدّمون بجميع الأوراق، و182 لرفع معدّلاتهم.



أما الامتحانات النظرية للدورة الصيفية، فستُعقد اعتبارًا من صباح الأربعاء 17/9/2025، ولغاية الخميس 25/9/2025، وسيتم الإعلان عن توزيع الطلبة وجلسات الامتحان المحوسب لاحقًا عبر الموقع الرسمي للوحدة.