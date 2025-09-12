بيان صادر عن الحكومة الأردنية حول "إعلان نيويورك"

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي ترحيب المملكة بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار "إعلان نيويورك"، الذي يؤكّد الإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد المجالي بالجهود السعودية والفرنسية ورئاستهما المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقِد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في تموز الماضي، مشيرًا إلى أن الاجتماع المُقبِل في الأمم المتحدة والذي يأتي استكمالًا للمؤتمر، يُعدّ فرصةً لكل الدول لتدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية.
