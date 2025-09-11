الخميس 2025-09-11 05:17 م
 

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
 
الخميس، 11-09-2025 04:02 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض وتخفيضات تشمل العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، في فروع المؤسسة المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وتأتي هذه العروض تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لتحقيق الأمن الغذائي وتوازن الأسعار في السوق المحلي.


ودعت المؤسسة جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات.


وتستمر العروض التي تلبي احتياجات المواطنين حتى مساء يوم السبت الموافق 20 أيلول الحالي أو حتى نفاد الكمية.

 
 
