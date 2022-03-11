الأردن يدين الاعتداءات الإرهابية على السعودية

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداء على مصفاة تكرير البترول في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض، يوم أمس، بطائرةٍ مُسيرةٍ مُفخخة مما نجم عنه حريق، وكذلك محاولة استهداف ميليشيا الحوثي لمدينة جيزان بطائرةٍ مُسيرة مُفخخة تمّ اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية السعودية.

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وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، واستهداف المنشآت المدنية، مُشدداً على تضامن الأردن ووقوفها المُطلق إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في وجه كل يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.



