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الأحد، 27-02-2022 07:21 م

الخارجية : 141 أردنياً غادروا أوكرانيا عبر المعابر

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأنها إلى الآن قد قامت بتسهيل إجراءات عبور ودخول (141 ) مواطناً أردنياً، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المدرجة.

ووفق بيان للوزارة، مساء الأحد، أكّدت فيها تواجد موظفي السفارات على المعابر لاستقبال الأردنيين.

وقد توزع الأردنيون العابرون كالآتي، (64) من رومانيا، و(37) من بولندا، و(14) من هنغاريا، و(14) من سلوفاكيا، و(12) من مولدوف . 

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