الأردن يدين الهجوم الإرهابي في الصومال

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، مساء يوم أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي، مُشدداً على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، ومُعرباً عن خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الصومالي الشقيق ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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