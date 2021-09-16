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الخميس، 16-09-2021 07:41 م

الأردن يدين انتهاكات الاحتلال للأقصى

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف، وآخرها اقتحام أعداد كبيرة من المتطرفين للمسجد وقيامهم بتصرفات استفزازية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان اليوم الخميس، إنّ التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفُوضة ومُدانة، وتُمثل انتهاكاً للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال في القدس الشرقية. 

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