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الإثنين، 06-09-2021 01:13 م

مراسم عسكرية لدفن رفات شهيد أردني عثر عليها قرب حي الشيخ جراح

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الوكيل الاخباري- جرت في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، الاثنين، مراسم عسكرية لدفن رفات شهيد أردني عثر عليه في موقع تلة الذخيرة قرب حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

القيادة العامة للقوات المسلحة، نشرت على موقعها صورا من مراسم الدفن، موضحة أنه سيتم دفن الشهيد في مقبرة المسجد الأقصى المبارك.

في 12 آب/أغسطس، قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إن القوات المسلحة تنسق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لإجراء فحوصات لازمة لمعرفة هوية الشهيد، الذي عثر مع رفاته على سكين وخاتم وخوذة وقناع غاز تابعة للجيش الأردني.

ويعتقد أن الرفات يعود لجندي أردني استشهد في موقع تلة الذخيرة القريب من حي الشيخ جراح خلال معارك خاضها الجيش العربي في حرب حزيران/يونيو عام 1967" بحسب المصدر.

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