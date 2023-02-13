الإثنين 13-02-2023
الوكيل الاخباري

مساعدات عربية ودولية إضافية تصل إلى سوريا

الصناعة والتجارة: 288 شكوى حول خدمات ما بعد البيع و83 على الإعلانات المضللة

الفيدرالي وأسعار الفائدة من جديد.. 3 سيناريوهات تخلق جدلاً في الأسواق حول آفاق الاقتصاد

الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي غداً وموجة الصقيع تنتهي السبت القادم

نواب يطالبون بدعم منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين

اصابتان بحادث سير في إربد

الطفل عمر عفادلة خرج ولم يعد ومناشدات بالبحث عنه

الأردن يدين قرارات إسرائيل الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية في فلسطين

الخصاونة يعتذر للنائب العشوش

الدفاع المدني يجدد التحذير من التعامل الخاطئ مع وسائل التدفئة

الإثنين، 13-02-2023 11:20 ص

الأردن يدين قرارات إسرائيل الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية في فلسطين

د


الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية إضافية، و"شرعنة" بؤرٍ استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

اضافة اعلان


وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على أن مثل هذه الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه، ودعا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وعلى ضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرقٌ صارخٌ وانتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٣٤).


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1 (10)

تفاصيل وفاة موظف في شركة الكهرباء أثناء عمله الرسمي

5202129151554257517526

الصناعة والتجارة: 288 شكوى حول خدمات ما بعد البيع و83 على الإعلانات المضللة

4202216133218971305787

اصابتان بحادث سير في إربد

0L5A0349

الخصاونة يعتذر للنائب العشوش

main_image635e90b06f1e1

الدفاع المدني يجدد التحذير من التعامل الخاطئ مع وسائل التدفئة

السجن-والاعتقال

تغليظ عقوبة 6 من أصحاب السَّوابق حتى 4 سنوات ونصف

أخبار متعلقة
FoVA2uCWAAA0Hwc

هل يؤثر زلزال فلسطين على الأردن ؟ .. مرصد الزلازل الأردني يجيب