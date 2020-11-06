الأردن يدين هدم المساكن في الأغوار الفلسطينية المحتلة

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام سلطات الاحتلال بهدم مساكن الفلسطينيين في التجمع السكاني في حمصة البقيعة في الأغوار المحتلة.

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وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز ان عمليات الهدم والإخلاء وكذلك مصادرة الأراضي خرق للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان.



وأضاف الفايز أن سياسة الاستيطان بما فيها ضم الأراضي و مصادرتها وبناء الوحدات السكنية وتهجير الفلسطينيين تعد مخالفة فاضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.



ودعا الفايز المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على الاحتلال لوقف ممارساتها اللاشرعية التي تقوض جهود السلام وفرصه.



