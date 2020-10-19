الصفدي: موقف الأردن والكويت ثابت تجاه القضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن العلاقات بين الأردن والكويت تسير بشكل جيد.

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وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده برفقة نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أن تبعات جائحة كورونا تستدعي تعاونا ثنائيا مثمرا في قضية الامن الغذائي والدوائي وغيره من القضايا التي يجب التعامل معها.

وبحث الطرفان سبل تطوير وتعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والتنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية.

وأشار الصفدي إلى أن موقف الأردن والكويت ثابت بشأن القضية الفلسطينية، مبينا أنه يجب تكثيف الجهود لإنهاء معاناة الشعب السوري.



