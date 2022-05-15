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الأحد، 15-05-2022 11:24 م

الأردن يستضيف المنتدى العالمي التاسع للأرض

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الوكيل الاخباري - يستضيف الأردن في الثالث والعشرين من أيار الحالي المنتدى العالمي التاسع للأرض، والذي سيناقش أهم القضايا والتحديات التي تواجه العالم من تغيرات مناخية وصراعات وأثرها على البيئة والأرض.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، في تصريح صحفي، إن المنتدى سيشكل أكبر تظاهرة من نوعها في الشرق الأوسط، مؤكدا أن اختيار الأردن لإقامة المنتدى كونه يمثل واحة للأمن والأمان ويحظى بالاحترام العالمي جراء السياسة الخارجية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

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