البطوش: 12400 شخص سجلوا للحج حتى الآن

الوكيل الإخباري - قال المدير العام لدائرة الحج والعمرة في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية مجدي البطوش، إنه بلغ عدد المسجلين لأداء فريضة الحج 12400 شخص حتى أمس الاثنين.

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وقال البطوش " الوكيل الإخباري " إنّ المسجلين من الاردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، مشيرا إلى أن عملية التسجيل تنتهي في 21 نيسان الحالي.



وأوضح أن شروط التسجيل هي أن لا يتجاوز العمر 65 عاماً من مواليد 15 تموز 1957 حتى 31 كانون الأول، وأن لا يكون أدى الحج سابقاً، ويكون متلقي جرعتين من لقاح فيروس كورونا، والشروط لجميع الأصيلين والفروع.



وأضاف، أن المبلغ المالي 200 دينار يدفع من خلال إي فواتيركم أو من خلال أحد فروع البنك الإسلامي الأردني وهي مستردة.



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