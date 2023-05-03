الأردن يستضيف مؤتمر سياحة المغامرة في تشرين الأول المقبل

الوكيل الإخباري- تستضيف هيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع جمعية سياحة المغامرة، مؤتمر سياحة المغامرة في الشرق خلال الفترة من 12 إلى 14 تشرين الأول المقبل.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، أكد مدير عام الهيئة الدكتور عبد الرزاق عربيات، أهمية هذا المؤتمر الذي يعد الحدث الإقليمي الأبرز في سياحة المغامرة، مشيرا إلى الأثر الاقتصادي في استقطاب الأعمال السياحية الجديدة إلى الأردن من خلال استضافة المؤتمر لثلاثة أعوام متتالية بنحو 17 مليون دولار.



وبين أهمية الشراكة والتسويق السياحي للمملكة من خلال المكاتب التي تدعم التركيز على سياحة المغامرة والرفاهية والسفر المستدام والسياحة الثقافية، والاهتمام بجلب هذا الحدث المهم إلى أجزاء أخرى من العالم الذي يجمع محبي السفر والعاملين بالقطاع السياحي والتجار والإعلاميين.



من جهته، قال رئيس الجمعية شانون ستويل، إنه بعد انعقاد هذا الحدث لمدة 3 أعوام متتالية في الأردن، نحن متشوقون لما يقدمه الأردن من مزيج قوي بين الثقافة والطبيعة ومشاركته مع المسافرين والمتابعين.