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الثلاثاء، 12-09-2023 06:44 ص

الأردن يشارك اليوم بمؤتمر الأمناء العامين للبرلمانات العربية بالدوحة

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الوكيل الاخباري - تبدأ في الدوحة الثلاثاء، أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، بمشاركة الأردن، والذي يعقد على مدى يومين.اضافة اعلان


ويجمع المؤتمر أكثر من 80 مشاركا من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية.

ويستعرض المؤتمر، الذي ينظمه مجلس الشورى القطري، عددا من التقارير بشأن عمل جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وموازنتها المالية، وأنشطتها المستقبلية، كما يتضمن جدول الأعمال "اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعين"، وورشة عمل بعنوان "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها".

كما يستكمل المشاركون، خلال المؤتمر، مناقشة عدد من المسائل، منها "اختصاصات الأمناء العامين"، و"إصدار دليل إرشادي للجمعية"، إضافة إلى النظر في نتائج وتوصيات كل من لجنة مناقشة ودراسة تعديلات اللائحة الداخلية للجمعية، ولجنة دراسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بإصدار دليل إرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، تمهيدا لإقرارها.

ومن المقرر أن يعقد قبيل انطلاق أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الاجتماع 39 للجنة التنفيذية للجمعية.

 




 

 


 

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