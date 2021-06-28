الأردن يشارك اليوم في اجتماع لـ' التحالف الدولي '

الوكيل الإخباري - يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، في الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم الدولة الإرهابي المعروف بـ "داعش"، والاجتماع الوزاري حول سوريا.
ويعقد الاجتماعين في روما بدعوة مشتركة من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
يشارك @AymanHsafadi يوم غد الاثنين في الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي @CoalitionAR والاجتماع الوزاري حول سوريا، اللذان يعقدان في روما بدعوة مشتركة من وزير الخارجية الإيطالي @luigidimaio ووزير الخارجية الأمريكي @SecBlinken— وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) June 27, 2021
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