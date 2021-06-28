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الإثنين، 28-06-2021 08:07 ص

ضد تنظيم الدولة وآخر حول سوريا

الأردن يشارك اليوم في اجتماع لـ' التحالف الدولي '

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أيمن الصفدي


الوكيل الإخباري - يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، في الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم الدولة الإرهابي المعروف بـ "داعش"، ‎والاجتماع الوزاري حول سوريا.

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ويعقد الاجتماعين في روما بدعوة مشتركة من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.


 




 

 


 

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