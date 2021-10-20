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الأربعاء، 20-10-2021 06:24 م

الأردن يشارك بجلسة لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - شارك الأردن بجلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن، حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، والتي عقدت يوم أمس الثلاثاء.

وأكّد بيان الأردن الذي ألقاه المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، أنّ عملية السلام تقف أمام خيارين، إمّا السلام العادل الذي يُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين، أو استمرار الصراع الذي تعمقه الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني، والخطوات غير الشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام.

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