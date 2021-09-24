12273 حالة كورونا نشطة في المملكة

الوكيل الإخباري - ارتفعت عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا النشطة في الأردن، إلى 12273 حالة.

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ووفق وزارة الصحة، بلغ عدد الحالات التي أدخلت، أمس إلى المستشفيات 77 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 67 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة، التي تتلقى العلاج في المستشفيات 485 حالة.



ويصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 794569 حالة.



وتم إجراء 30650 فحصاً أمس، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9890698 فحصاً.

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