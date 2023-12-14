الأردن يشارك في الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة

الوكيل الاخباري - أكد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي أهمية التعاون العربي المشترك في القطاع السياحي، والتركيز على السياحة البينية العربية والبرامج المشتركة، وتسهيل إجراءات التأشيرات بين البلدان العربية.



وقال القيسي في كلمة في افتتاح أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في الدوحة اليوم الخميس، إن السياحة العربية عنصر أساسي في دعم الاقتصادات العربية، مشيرا الى أن الأرقام التي شهدتها المنطقة العربية والصادرة عن منظمة السياحة العالمية، تدل على أن القطاع السياحي العربي منيع وقادر على التعافي بشكل كبير ومتفرد عالميا.

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