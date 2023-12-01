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جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر خريطة لمناطق يطلب إخلاءها في قطاع غزة

الجمعة، 01-12-2023 08:19 م

هيئة "تنشيط السياحة" العامة تناقش الخطة التسويقية وموازنة العام 2024

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الوكيل الاخباري - ناقشت الهيئة العامة لهيئة تنشيط السياحة خلال اجتماعها السنوي العادي، خطة عمل وموازنة عام 2024، والخطة التسويقية.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الجمعة، حضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، وعدد من الأعضاء وممثلي الهيئة من الفعاليات السياحية.

واستعرض القيسي أجندة جدول الأعمال للاجتماع والذي تضمن الخطة التسويقية والموازنة للعام 2024، وخطة العمل.

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