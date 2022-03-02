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الأربعاء، 02-03-2022 11:27 ص

الأردن يصدر التمر إلى 15 دولة و للإمارات الحصة الأكبر

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
كشف رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد أن دولة الإمارات لها الحصة الأكبر من صادرات التمور الأردنية .

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وأضاف حداد اليوم الأربعاء في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن الأردن يصدر التمور إلى أكثر من 15 دولة منها " الإمارات، قطر، الكويت، فرنسا، بريطانيا، مغرب ".


وحول أسعار التمور في الأسواق المحلية قال إنها تتراوح من دينار إلى 4 دنانير بحسب درجة التمور مشيرا أنه لا يوجد فرق بينهم في القيمة الغذائية.


وارتفعت صادرات التمور الأردنية للأسواق العالمية بنسبة وصلت الى 50% إلى 9 آلاف طن مقارنة بـ 6 آلاف طن للأعوام الماضية.



 




 

 


 

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